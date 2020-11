Di Francesco: «C’è un solo modo per arrivare nella parte sinistra della classifica»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole

NANDEZ – «Nandez dove lo metti sta però ha la capacità di adattarsi a diversi ruoli perché dinamico e propositivi. La cosa più importante è che è disponibile. Esterno alto lo può fare ma non ha qualità proprio tecniche giocando con le spalle alla porta. Il suo ruolo ideale è la mezzala».

OBIETTIVO – «Ci saranno sicuramente squadre più attrezzate di noi. Bisogna avere giocatori più pronti, ma sono contento della loro crescita. Conosco solo un modo per arrivare nella zona sinistra della classifica ed è il lavoro duro. Non esiste una fase sola per tutti quanti i giocatori: è più facile correre in avanti che indietro e dobbiamo impararlo per toglierci soddisfazioni».