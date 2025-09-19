Di Francesco, le dichiarazioni del tecnico pugliese post Lecce Cagliari - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Di Francesco dopo quella che è stata la partita di Serie A Lecce Cagliari

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Di Francesco ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Lecce Cagliari di Serie A.

ANALISI – «Il secondo tempo per 25 minuti abbiamo avuto l’occasione più importante con Morente e poi abbiamo preso il rigore nell’azione successiva, Tiago poteva accompagnare il calcio invece che entrare. Non si capisce se ha preso la palla. Nel primo tempo c’è stata una partita aperta. Nella seconda frazione di gioco avevamo trovato più equilibri difensivi e da un gol mangiato si è andati a un gol subito. Loro si sono chiusi bene e abbiamo fatto fatica a trovare delle occasioni».

TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA – «Dopo una sconfitta bisogna fare tantissime analisi su tanti fattori come scelte, sistema di gioco e tanto altro. Abbiamo perso duelli di troppo, specialmente a destra con Palestra e la sua gamba. Dovevamo scappare in anticipo, dettagli che fanno la differenza, è difficile da modificare durante la partita. Mi dispiace per la gente non aver dato la gioia almeno di non perdere. Abbiamo concesso con facilità questo calcio di rigore».