Di Francesco polemico: «Abbiamo giocato bene, ma è mancato questa cosa. Sull'arbitro invece...» - Calcio News 24

Di Francesco analizza la sconfitta del Lecce a Cremona: “Abbiamo avuto il pallino del gioco, ma serve concretizzare”. Il tecnico giallorosso critica

Dopo la sconfitta per 2-0 maturata sul campo della Cremonese, Eusebio Di Francesco si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione del suo Lecce. Il tecnico giallorosso ha esordito soffermandosi sull’episodio del rigore che ha sbloccato la partita, sottolineando come quell’azione abbia cambiato l’inerzia della gara: secondo Di Francesco, una disattenzione della sua squadra ha permesso alla Cremonese di prendere coraggio e ripartire con maggiore frequenza. “Siamo stati troppo frettolosi in alcune scelte e abbiamo perso palloni evitabili. Non mi è piaciuta la gestione complessiva dell’arbitro Mucera”, ha dichiarato l’allenatore.

Di Francesco ha poi approfondito la lettura generale del match, evidenziando gli aspetti positivi mostrati dal Lecce soprattutto nella prima frazione. A suo avviso, la squadra aveva interpretato bene il primo tempo, gestendo il gioco e arrivando con continuità negli ultimi venti metri: “Per lunghi tratti abbiamo avuto il pallino del gioco e creato diverse opportunità. Per quello che abbiamo prodotto, avremmo dovuto segnare almeno un gol”, ha spiegato Di Francesco, con rammarico per le occasioni non sfruttate.

Il tecnico ha inoltre commentato il momento complessivo della squadra, senza nascondere le difficoltà realizzative che stanno accompagnando il Lecce in questa fase della stagione. “In estate sono state fatte delle scelte pensando di poter ottenere un certo numero di gol. È facile ora puntare il dito, ma non dobbiamo demolire quanto costruito fin qui. La classifica è buona, ma è evidente che per fare ulteriori punti bisogna segnare”, ha aggiunto Di Francesco.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio, consapevole che la squadra ha ancora margini di crescita. Per Di Francesco, il Lecce deve continuare a lavorare con fiducia, ritrovando lucidità sotto porta e la capacità di concretizzare quanto creato.

