Di Francesco riflette sul futuro: c’è l’offerta dalla Spagna

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Sampdoria, piace al Deportivo Alaves

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Sampdoria, riflette sul suo futuro. Dopo la deludente esperienza in blucerchiato, il tecnico abruzzese vuole tornare in panchina e potrebbe farlo in Spagna.

Il Deportivo Alaves avrebbe infatti offerto a Di Francesco un contratto biennale con garanzie sul mercato. L’allenatore scioglierà i dubbi nelle prossime 48 ore, tentato dai contatti avuti nei giorni scorsi anche con squadre italiane quali Torino e Fiorentina.