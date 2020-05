Di Francesco: «Roma-Barcellona? No, a Sassuolo la mia grande impresa»

Eusebio Di Francesco ha parlato delle ultime esperienze in panchina. Ecco il suo pensiero

L’ex tecnico di Roma, Sampdoria e Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha riavvolto il nastro dei ricordi tornando sulla sua esperienza in neroverde dove, a suo dire, ha raggiunto l’impresa più grande: la promozione in A. Ecco le sue parole al Resto del Carlino.

L’IMPRESA – «Lasciamo stare il Barcellona, fu un’impresa. Ma se parliamo del Sassuolo in serie A, parliamo di una cosa che nessuno si aspettava potesse succedere. E quella gara con il Livorno fu il punto di arrivo di un percorso splendido: un’emozione unica che tuttavia si lega ad altro, non solo a quel match che è comunque diventata un simbolo, e ‘mise il cappello’ su un’esperienza che non si può dimenticare. Ma dietro quei 100 minuti c’era molto, anzi moltissimo altro».