Di Francesco: «Sono pronto per una grande squadra»

Le parole di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Roma e Sassuolo, sui suoi desideri per il ritorno in panchina

Eusebio Di Francesco ha parlato a Radio FirenzeViola del suo possibile ritorno in Serie A.

PAROLE – «Dobbiamo essere bravi nel calcio a utilizzare il digitale per capire varie cose, anche a livello sanitario, in modo da conoscere le problematiche dei vari calciatori in vista della preparazione atletica. Va usato nel modo giusto il digitale, non può certo fare la formazione. Futuro? Al momento non voglio fare il mister da nessuna parte, vorrei farlo in futuro in una squadra che si gioca davvero qualcosa di importante».