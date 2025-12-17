 Di Gennaro sulla Fiorentina: «Crisi più brutta della sua storia»
Di Gennaro sulla Fiorentina: «È la crisi più brutta della sua storia, serve una scossa immediata! La sensazione da fuori è che stia mancando questo»

Di Gennaro

Di Gennaro, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ha analizzato su Tuttosport il momento drammatico dei viola, ultimi in classifica dopo 15 giornate

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, analizza su Tuttosport la profonda crisi della squadra viola, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie dopo 15 giornate di campionato.

LA CRISI VIOLA«Non si spiega. Per buona parte è la stessa squadra, almeno nei ruoli più importanti, che la scorsa stagione ha fatto 65 punti. Dopo il mercato estivo e l’arrivo di un tecnico come Pioli i presupposti per alzare il livello c’erano tutti. È qualcosa di incomprensibile. Il club ha vissuto altri momenti difficili, penso anche al fallimento, ma credo che questo sia il più brutto della sua storia».

COSA SERVE DAVVERO«Da fuori sembra mancare tutto: compattezza, mentalità, spirito di gruppo. Sarebbe grave se società e giocatori non ne fossero consapevoli. La Fiorentina ha un piede e mezzo in B, ma mollare ora sarebbe imperdonabile. I margini ci sono. Serve però prima di tutto un dirigente esperto e carismatico, capace di dettare regole, responsabilizzare i giocatori e mettere fuori chi non ci crede. Solo così può arrivare una scossa, e serve subito. Se Commisso vuole provare a uscire dalla crisi deve ingaggiare un dirigente di caratura, come Sabatini o Giuntoli, ma con piena autonomia».

RITIRO E SILENZIO STAMPA«Sono cose che non servono a nulla, come chiedere scusa sotto la curva. I litigi nello spogliatoio esistono da sempre, li ho vissuti anche nel Verona dello scudetto. Quello che conta è compattarsi in campo, scacciare la paura e lottare insieme. Si può anche retrocedere, ma con dignità e orgoglio».

KEAN E DE GEA COME LEADER«L’anno scorso le certezze erano Kean e De Gea. Il primo ha ottenuto un contratto importante, il secondo un accordo triennale. Devono trascinare il gruppo. La Fiorentina non può retrocedere nell’anno del centenario».

IL RUOLO DI VANOLI«È un grande professionista e conosce l’ambiente, ma ho la sensazione che sia un po’ solo. A Firenze si lavora meglio se hai dalla tua parte i tifosi e i leader della squadra».

LA DIFESA E L’IDENTITÀ«Dell’attuale difesa mi piace solo Comuzzo, anche se non è al 100%. Ranieri e gli altri non mi convincono. E poi c’è un altro aspetto fondamentale: la fiorentinità va preservata sempre».

