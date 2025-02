Di Gregorio Juventus, osservato speciale oggi all’Unipol Domus: presenti gli emissari della Nazionale! La situazione

Di Gregorio Juventus, osservato speciale all’Unipol Domus: presenti gli emissari della Nazionale! La situazione e il motivo

Questa sera la Juventus affronterà il Cagliari all’Unipol Domus e, come riferito questa mattina da Tuttosport, sugli spalti dell’impianto della formazione sarda saranno presenti anche alcuni emissari della Nazionale italiana.

L’obiettivo è chiaro: osservare da vicino le prestazioni del portiere bianconero Michele Di Gregorio da un lato ma anche di Elia Caprile dall’altro. I due estremi difensori, oggi l’uno contro l’altro, sono in corsa per una chiamata nella Nazionale di Spalletti in vista delle sfide del prossimo marzo.