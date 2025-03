Di Livio: «Senza Champions è un disastro per la Juve. Motta da scuola calcio, la colpa è sua! Non mi spiego queste scelte…»

Le parole di Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve, sugli ultimi risultati del club bianconero in Serie A. Tutti i dettagli

Angelo Di Livio ha parlato al Corriere dello Sport del momento di crisi della Juve.

MOMENTO JUVE – «Bisogna salvare il salvabile, trovando soluzioni. Senza il quarto posto sarebbe una tragedia, Thiago Motta deve svoltare. Non si può andare avanti così, ogni allenatore ha le sue varianti e lui deve sapere, da oggi, chi mandare in campo. Non c’è un’ossatura di partenza. Per questo la gente va fuori di testa».

MOTTA TROPPO RIGIDO – «Non solo per i calciatori che sceglie, ma potrebbe anche giocare con due attaccanti. Un allenatore deve essere intelligente e bravo nel trovare la giusta intuizione. Vlahovic non gioca da due partite, il che è piuttosto assurdo. Gli esterni funzionano poco, e che fine ha fatto Yildiz? Sembra una scuola calcio, dove gioca chi si allena meglio. Ma il calcio non funziona così: serve una struttura solida, poi qualcuno può anche ruotare. Prendiamo Kelly…».

KELLY AL POSTO DI GATTI – «Come fa a capire che tipo di partita è Fiorentina-Juventus? Gatti lo sa e può caricarsi per giocarla. Inoltre, non vedo leader in questa squadra: i migliori si nascondono, mentre dovrebbero emergere proprio in questi momenti. La Juve, nel corso della partita, appare rassegnata e incapace di reagire. Sette gol subiti in due partite sono davvero troppi. Non ci sono spiegazioni».