Di Lorenzo Italia, l’agente svela: «Non credo che andrà in Bosnia, ecco il motivo. Sui tempi di recupero dico questo»

Di Lorenzo Italia, l’agente Mario Giuffredi svela che il terzino non partirà per Zenica: ecco le sue dichiarazioni

L’Italia è a un passo dal sogno Mondiale, obiettivo che manca dal 2014. Dopo anni di assenze eccellenti, gli Azzurri devono imporsi martedì 31 marzo a Zenica contro la Bosnia di Dzeko e Muharemovic per tornare finalmente nella rassegna iridata.

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Alla trasferta nei Balcani, però, non prenderà parte Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, fermo da fine gennaio, non era stato convocato ma aveva comunque raggiunto il gruppo per sostenere la squadra e rafforzare lo spirito collettivo voluto da Gattuso. Insieme a lui, anche Zaccagni e Vicario hanno seguito da vicino la gara precedente.

Come confermato dal suo agente Mario Giuffredi, Di Lorenzo non partirà per Zenica: le sue dichiarazioni.

DI LORENZO – «Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli»

TEMPI DI RECUPERO – «Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo».