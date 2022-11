Di Lorenzo: «Napoli? Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello»

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, ha parlato dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa del momento degli azzurri.

PAROLE – «Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Per il calcio italiano avere una società come la nostra, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa bella. Speriamo sia di buon auspicio per tutto il movimento italiano. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni.

Dobbiamo però continuare così, il campionato è ancora lungo. Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Abbiamo fatto un percorso importante, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare. Abbiamo un vantaggio importante, ma con tante gare davanti è ancora lunga».