Di Lorenzo: “Non mi aspettavo di giocare così tanto” – VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, esterno del Napoli, è intervenuto ieri al termine del match contro il Torino. Ecco le sue parole dopo aver segnato il suo secondo gol in campionato:

«Dobbiamo continuare così, stiamo facendo dei passi in avanti importanti. In campionato stiamo recuperando, c’è ancora tempo. Durante la settimana stiamo lavorando bene. Non mi aspettavo di giocare così tanto: ci speravo, sapevo cosa potevo dare. Sono contento di ciò che sto facendo, ma il campionato non finisce oggi. Devo continuare a crescere».