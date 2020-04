Di Lorenzo: «Stop arrivato nel momento peggiore. Ripresa? Senza fretta»

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, ha parlato del momento attuale e anche della possibile ripresa. Le sue dichiarazioni

Il terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dicendo la sua sull’attualità e non solo: «Sto a casa e sto bene e dobbiamo continuare a stare a casa. Allenarsi a casa è diverso anche se la società ci ha dato gli strumenti per allenarci».

«Dispiace che lo stop sia arrivato in un momento importante per noi, stavamo facendo buone cose e stavamo imparando quello che ci chiede il mister, se riprenderemo dovremo essere bravi a ripartire. Non so quando riprenderemo, torneremo a giocare quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c’è tutta questa preoccupazione».