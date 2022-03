Di Maria lascerà la Selección: «E’ stata la mia ultima gara in Argentina». Dopo i Mondiali il probabile ritiro

Angel Di Maria dopo il Mondiale dovrebbe dire addio alla Nazionale argentina. È quanto si evince dall’ultimo post pubblicato dal giocatore del PSG dopo la vittoria col Venezuela.

I suo messaggio su Instagram: «Voglio solo ringraziarvi per l’enorme amore che ho ricevuto. Ho sempre sognato quello che ho vissuto in questa bellissima serata. Questa è stata probabilmente la mia ultima partita con questa maglia in Argentina. E dire che è stata una notte meravigliosa è dire poco. Grazie, grazie e grazie mille volte. Ora voglio congratularmi con tutta la squadra per l’ultima partita giocata. Credo sia stato tutto perfetto. Dobbiamo continuare a crescere e a sognare insieme. Forza Argentina».