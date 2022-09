Di Maria chiede scusa: «Abbiamo perso per colpa mia». Il messaggio dell’attaccante della Juventus

Angel Di Maria ha voluto chiedere scusa ai tifosi della Juventus via social dopo l’espulsione rimediata col Monza.

Il suo messaggio: «Voglio scusarmi con tutti per la reazione inappropriata che ho avuto in campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace tanto».