Di Maria Juve, colpo di scena! Si inseriscono loro tra il club ed il Fideo

Di Maria Juve, bianconeri sorpresi dall’ultima mossa sul futuro dell’argentino! Un altro club si inserisce per il Fideo

Rischia di prendere un’altra piega, fino a pochi giorni fa imprevedibile, il futuro di Angel Di Maria. L’argentino in uscita dal PSG e da tempo in orbita Juventus, potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, Di Maria si sarebbe offerto al Barcellona. I blaugrana potrebbero davvero affondare il colpo qualora partisse Ousmane Dembelè.