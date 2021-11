Di Marzio: «Ecco quando sarà deciso il futuro di Vlahovic»

Vlahovic Juve, c’è l’annuncio: «Ecco quando verrà deciso il suo futuro. Per la valutazione che ne fa la Fiorentina…»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante che piace e non poco alla Juventus. Di seguito le sue parole.

VLAHOVIC – «Credo che per la valutazione che fa la Fiorentina per Vlahovic 80, 70, 60 milioni più bonus pensare che almeno in Italia ci possa essere un club disposto ad investire una cifra del genere e senza formule fantasiose e creative sarà difficile, all’estero altrettanto. Credo, poi siamo ad un mese dall’inizio del mercato, che il futuro di Vlhaovic sarà più facile definirlo in un senso o nell’altro a giugno»