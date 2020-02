Di Marzio: «Eriksen e Ibrahimovic? Arrivati in modo inatteso»

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, svela alcuni retroscena riguardanti Eriksen e Ibrahimovic, rinforzi di Inter e Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’arrivo a Milano di Christian Eriksen e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

«Sia Ibrahimovic che Eriksen sono arrivati nel mercato di gennaio ed entrambi, per certi versi, lo hanno fatto anche in maniera un po’ inattesa. Verso la metà di dicembre non c’erano grandi segnali. Sia per quanto riguarda Ibra, che stava ascoltando anche altre opportunità e, oltre a non sembrare convintissimo di accettare il Milan, stava anche valutando se continuare a giocare o meno, sia per quanto riguarda Eriksen, in quanto non c’era la certezza che potesse arrivare già a gennaio e si paventava un arrivo a giugno. Poi la situazione è cambiata: Ibrahimovic ha detto “sì” al Milan un po’ prima di Natale, mentre intorno ai primi giorni di gennaio l’Inter ha preso atto della volontà del Barcellona di non cedere Vidal e ha capito che avrebbe potuto affondare il colpo per Eriksen già in questa finestra di mercato a condizioni favorevolissime».