Il politico Antonio Di Pietro ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’annullamento di Juventus-Napoli.

«Sono juventino, ma ho trovato senza di stile la dirigenza della Juventus. Mi sarei aspettato un gentlemen’s agreement, evitando di presentarsi in campo per la partita contro il Napoli e dicendo di non voler vincere a tavolino, ma in campo».