Di Vaio: «Lazio dello scudetto? Avrebbe dovuto vincere di più» – VIDEO

Marco Di Vaio ha ricordato l’anno 2000 in cui la Lazio di Eriksson e Cragnotti vinse lo scudetto

Le parole dell’ex biancoceleste Marco Di Vaio in merito allo scudetto vinto dalla Lazio nel 2000.

LAZIO – Per me sarebbe stato un sogno vincere lo scudetto con quella maglia. Decisi di andar via perché non c’era molto spazio. L’ho vissuta da tifoso con grande curiosità. Non mi aspettavo quel finale e invece sono stato contentissimo, una rimonta storica e quindi ha ridato alla Lazio quello che meritava in quegli anni che ha vinto meno rispetto a quello che poteva vincere».