Diaby Inter, a gennaio è stato vicinissimo! La rivelazione a sorpresa sul colpo sfumato per la fascia destra dei nerazzurri

Il mercato di gennaio dell’Inter si è chiuso senza nuovi volti alla Pinetina, ma la calma apparente di queste settimane ha nascosto una tempesta di trattative rimaste sottotraccia fino all’ultimo istante. A svelare i retroscena di una sessione invernale che avrebbe potuto stravolgere la fisionomia della squadra di Simone Inzaghi è stato Filippo Conticello. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto nel podcast “La Tripletta”, ha definito “assurdo” l’operato del club di Viale della Liberazione, sottolineando la discrepanza tra l’immobilismo finale e l’iperattività dirigenziale.

L’ANALISI – «Un mercato assurdo quello dell’Inter, perché ha trattato tantissimi giocatori, tutti a un passo, arrivi zero».

Il caso Diaby: l’affare sfumato al fotofinish

Il nome più caldo, capace di accendere la fantasia dei tifosi della Beneamata, è stato quello di Moussa Diaby. L’esterno offensivo francese, attualmente in forza all’Al-Ittihad dopo le esperienze con Bayer Leverkusen e Aston Villa, era il prescelto per dare imprevedibilità all’attacco. La trattativa era in stato avanzatissimo, ma si è arenata sulla formula del trasferimento.

RETROSCENA DIABY – «Quanto è stata vicina l’Inter a Diaby? Molto, molto: il giocatore spingeva, era tutto fatto lato giocatore, ma ad un certo punto la formula proposta, che era un prestito prima con diritto che poi diventava obbligo dopo un determinato numero di presenze, non convinceva i sauditi, che non hanno dato l’ok».

Sliding doors: Frattesi, Jones e il Nottingham

Non solo Diaby. I dirigenti meneghini hanno sondato diverse piste di alto profilo, da Joao Cancelo, terzino portoghese dall’enorme bagaglio tecnico, al possibile ritorno del croato Ivan Perisic. Ma il vero snodo cruciale ha riguardato il centrocampo, con un incastro internazionale che avrebbe coinvolto Curtis Jones, talento cristallino del Liverpool, e Davide Frattesi. L’arrivo dell’inglese era vincolato alla cessione della mezzala della Nazionale azzurra, corteggiata dalla Premier League.

LE ALTRE PISTE – «Ma prima di lui ci sono stati Cancelo, Perisic e Jones: qualora fosse arrivato Jones, Frattesi sarebbe andato al Nottingham. La rosa dell’Inter poteva cambiare profondamente invece rimane esattamente la stessa».

Inzaghi si ritrova dunque con la stessa rosa di inizio stagione, dopo aver sfiorato una rivoluzione tecnica che avrebbe ridisegnato gli equilibri tattici dei vicecampioni d’Italia.

