Diaby Inter, c’è la svolta: accordo totale! Ora la palla passa all’Al-Ittihad. Il punto sulla trattativa raccontato da Fabrizio Romano

Il mercato in entrata dell’Inter segna un punto di svolta fondamentale proprio nelle battute finali della sessione invernale. La dirigenza di Viale della Liberazione, decisa a rinforzare il reparto avanzato, ha raggiunto un accordo totale sui termini personali con Moussa Diaby. Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il club meneghino ha strappato il “sì” convinto dell’esterno offensivo francese classe 1999. Il giocatore, attualmente in forza all’Al-Ittihad nella Saudi Pro League e celebre per la sua rapidità bruciante unita a una tecnica sopraffina nel dribbling, ha sposato immediatamente il progetto nerazzurro, affascinato dalla prospettiva di tornare protagonista in un top club europeo dopo la parentesi araba.

L’avallo di Chivu e i dettagli dell’affare

L’operazione ha ricevuto un decisivo semaforo verde anche da parte di Cristian Chivu. L’ex difensore romeno, oggi alla guida tecnica della Beneamata, ha avallato con entusiasmo l’innesto del transalpino, considerandolo la pedina tattica ideale per vivacizzare la manovra offensiva e garantire superiorità numerica sulle corsie laterali. La stima del tecnico è stata un fattore determinante per accelerare i contatti con l’entourage dell’ex Bayer Leverkusen. La struttura economica dell’affare è ormai delineata con chiarezza: le parti lavorano su un prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Questa soluzione finanziaria consentirebbe alla società milanese di integrare immediatamente un top player in rosa, rimandando l’esborso principale al bilancio della prossima stagione.

L’attesa per il via libera saudita

Tuttavia, per la fumata bianca definitiva manca ancora l’ultimo tassello. Nonostante l’intesa di ferro raggiunta con il calciatore, l’ultima parola spetta obbligatoriamente all’Al-Ittihad. La ricca società saudita deve ancora concedere l’autorizzazione formale e definitiva per liberare il ragazzo in direzione Milano. Fabrizio Romano ha chiarito che l’accordo personale è chiuso al 100%, ma si resta in attesa del via libera amministrativo da Jeddah per procedere allo scambio dei documenti e alle visite mediche. I tifosi della Curva Nord attendono con ansia l’esito di questo braccio di ferro burocratico, sperando di vedere presto la nuova freccia francese sfrecciare sul prato di San Siro.

