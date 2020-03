Diaconale: «I presunti virtuosi vogliono solo bloccare il campionato»

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato ancora una volta della situazione del campionato: le sue parole

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha scritto nuovamente dal suo profilo Facebook sul destino del campionato.

DIACONALE – «Torno a ribadire che quanto scrivo sul mio taccuino biancoceleste non impegna direttamente o indirettamente il presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio, ma esprime solo le mie opinioni personali. Dietro i presunti virtuosi si nasconde il preciso interesse a bloccare tutto, competizione ed allenamenti, per arrivare ad annullare il Campionato. O per cristallizzare la classifica del momento o per dare una conclusione al campionato con quella soluzione play-off e play-out che potrebbe offrire una occasione di salvataggio della stagione alle squadre che nel 19/20 hanno deluso».