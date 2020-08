Diamanti vince il premio come miglior giocatore dell’anno in Australia

Alessandro Diamanti, ex calciatore di Bologna e Livorno, si è laureato giocatore dell’anno in A-League con la maglia del Western United

Alessandro Diamanti, attualmente in forza al Western United, si è laureato come giocatore dell’anno nel campionato australiano di A-League per la stagione 2019-2020. Il trequartista si è aggiudicato il premio Alex Tobin Award grazie allo splendido campionato da lui disputato.

L’ex giocatore di Bologna e Livorno (e attuale capitano del Western United) ha infatti realizzato ben 7 gol e altrettanti assist in 24 giornate di campionato.