Didier Drogba annuncia il ritiro, ma poi ritratta! – VIDEO

Il super campione francese Didier Drogba aveva detto addio al calcio dopo essere uscito dai playoffs con i suoi Phoenix Rising. Ma su Twitter…

Il momento di dire addio al calcio giocato, prima o poi, arriva per tutti. Questa notte è stato il turno di una delle più grandi stelle degli ultimi 15 anni: Didier Drogba. Il campione francese dopo quattro Premier League e una Champions League con il Chelsea, si era accasato lo scorso anno ai Phoenix Rising nella United Soccer League, seconda divisione del campionato statunitense. Questa notte, le Fenici hanno però dovuto addio al sogno della promozione in MLS, con la sconfitta subita nella finale di Western Conference contro Louisville City. A fine gara, questa è stata la dichiarazione di Drogba: «Giocare a calcio mi è sempre piaciuto, ma a 40 anni arriva l’ora di dire basta. Ho bisogno di tempo per altri progetti personal».

Tutto sembrava lasciar presagire che il campione francese avesse definitivamente detto addio al calcio. E invece, proprio oggi, un messaggio su Twitter ha fatto scatenare i tifosi di tutto il mondo. Drogba ha pubblicato un video di The Wolf of Wall Street con Di Caprio che prima annuncia di lasciare la propria azienda, e poi invece ritratta scatenando un delirio. Il tutto accompagnato con la scritta «Ritiro???». Che il futuro di Didier Drogba sia ancora lontano dal concludersi?