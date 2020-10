Diego jr racconta Maradona: «Era troppo buono e gli è successo quello che è successo»

Diego Armando Maradona jr parla per i 60 anni del Dies

Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni e, in una intervista a Marca, il figlio Diego jr ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del padre.

TROPPO BUONO – «Ha un grande cuore. È molto buono con tutti. Il mio vecchio è una persona a cui è successo quello che è successo nella sua vita perché era troppo buono con le persone. È molto familiare, tranquillo, preferisce stare a casa, guardare molta televisione. E io, da fuori, credevo che non fosse così. Tutti i problemi che il mio vecchio ha avuto nella sua vita sono stati causati dall’essere troppo buono. A volte, come tutte le brave persone, ha difficoltà a essere duro e forse anche a non sapere come dire di no. Sono felice di quello che è allo stesso modo. Noi, le persone che lo amano davvero, lo amiamo con le cose buone e le cose cattive».

ORGOGLIO – «Sono orgoglioso di due: il primo scudetto vinto a Napoli è stato qualcosa di meraviglioso; e il Mondiale con l’Argentina. Fino ad oggi, nessun atleta in nessuna competizione importante ha fatto quello che ha fatto in Messico».