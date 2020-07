Diego Lopez: «Balotelli non sarà più convocato. Voglio rimanere al Brescia»

Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma: queste le parole del tecnico

RIMANERE A BRESCIA – «Io ho il contratto e ho la testa giusta per rimanere. Dopo la sfida con l’Atalanta ho detto: se perdevamo tutte le partite era difficile rimanere. Io ho il contratto e ho la testa giusta per restare. Abbiamo vinto due partite dopo il derby, ne mancano tre. Non abbiamo perso tutte le partite, dunque a questa domanda ci si può rispondere da soli».

BALOTELLI – «Se sarà convocato nelle ultime tre partite? No».

SERIE B – «Abbiamo un presidente che ha vinto campionati di serie B e sa cosa vuol dire, non sarà certo impreparato, anzi».

RIMPIANTI – «È difficile dire quello che si è dato e no, non si può fare una valutazione. Farò autocritica con me stesso e con la società».