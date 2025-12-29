Diego Lopez prima di Roma Genoa: «Non parliamo dei giocatori delle altre, siamo una squadra e dobbiamo proteggere il collettivo. Positive le richieste ai nostri»

Diego Lopez prima di Roma Genoa: le parole del direttore sportivo del grifone a pochi minuti dal match dell’Olimpico di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’impegno del Genoa in casa della Roma, il direttore sportivo Diego Lopez ha fatto chiarezza sulle recenti indiscrezioni di mercato che hanno accostato il club rossoblù a diversi profili, ribadendo come la priorità resti la costruzione di un gruppo solido e compatto, con l’obiettivo salvezza ben chiaro.

LE VOCI SU PISILLI E PERIN – «Un saluto a tutti, specie ai genoani che non possono essere qui, per decisioni dall’alto. Dei giocatori altrui non parliamo, né di Pisilli né di Perin. Il nostro focus è avere una base chiara, una squadra con un senso collettivo molto alto e dobbiamo fare un mercato per proteggere questo. Poi, se troviamo qualche giocatore che può aiutarci a raggiungere la salvezza, saremo aperti, ma oggi il focus è sulla partita».

IL LEGAME CON IL CALCIO ITALIANO – «Il mio italiano? Sono sempre stato innamorato del calcio italiano e sono felice di essere qui».

FUTURO DI FRENDRUP E NORTON-CUFFY – «Sono giocatori che stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno per giorno. Ci sono richieste per i nostri giocatori e questo è positivo. Il nostro obiettivo è mantenere lo stesso livello di rosa o alzarlo. La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra».