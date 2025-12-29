 Roma Genoa: segui tabellino, cronaca e live del match
Roma Genoa LIVE 0-0: si parte!

40 secondi ago

Roma Genoa: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Genoa, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

SEGUI IL LIVE QUI

SI PARTE!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. All. De Rossi

