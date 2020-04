Roma, Perotti: «Al Genoa il mio gol più importante. Riquelme il migliore»

Diego Perotti racconta alcuni aneddoti della sua carriera: ecco le parole del centrocampista della Roma sui suoi trascorsi

Diego Perotti racconta alcuni anedotti della sua carriera nell’appuntamento con #AskTo sui canali ufficiali giallorossi.

GOL PIU’ IMPORTANTE – «Quello col Genoa per importanza, per bellezza no. In questo campo credo sia il primo con la Sampdoria e quello al Chelsea, forse anche quello al Qarabag per arrivare primi nel girone. Ma per sensazioni quello con Genoa non ha paragoni».

ARGENTINO PIU’ FORTE – «Riquelme è il mio giocatore preferito, nessuno ha fatto quello che ha fatto lui. Mi ha colpito quando ero piccolo al Boca, ho sempre provato ad imitarlo ma non ci sono mai riuscito».