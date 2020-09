Diletta Leotta: «Le donne possono parlare di calcio anche se hanno una scollatura. Su Ibra…»

Diletta Leotta ha parlato sulle pagine di Chi del suo presunto rapporto con Ibrahimovic e della sua carriera

Diletta Leotta ha parlato sulle pagine di Chi del suo presunto rapporto con Ibrahimovic e della sua carriera da giornalista.

CARRIERA – «Secondo me i luoghi comuni uccidono la femminilità, non possiamo cedere agli stereotipi che le donne non possono parlare di calcio o di politica se hanno una scollatura. Ma in ogni luogo di lavoro, ci sono anche gli esempi positivi. Ha Sky ho conosciuto Lorenza, una delle mie migliori amiche».

IBRAHIMOVIC E SCARDINA – «Non rinnego nulla del rapporto Daniele, è stato un grande amore della mia vita, poi è finito. Zlatan? Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate»