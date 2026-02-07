Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario

Dimarco Inter, scelta definitiva sul rinnovo dell’esterno nerazzurro: il finale ormai sembra ormai segnato. Le ultimissime

Federico Dimarco non ha lasciato spazio a interpretazioni: vuole restare all’Inter «chissà per quanto ancora». Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro ha compiuto una scelta chiara per il proprio futuro, ribadendo il legame profondo con la squadra che considera casa sua. A Milano è cresciuto, ha tifato dagli spalti del Meazza e oggi si sente parte integrante di un progetto che lo valorizza e lo rappresenta. Un sentimento identitario che la dirigenza condivide pienamente, entusiasta del rendimento del numero 32.

Le prestazioni di Dimarco, infatti, hanno raggiunto livelli altissimi. Secondo il quotidiano, in Italia — e forse anche in Europa — non c’è un altro giocatore capace di incidere con la stessa continuità partendo dalla fascia sinistra. La sua capacità di “piegare” le partite alla propria volontà è diventata un marchio di fabbrica, rendendolo uno dei punti fermi dell’Inter di Inzaghi. Non sorprende, dunque, che il club voglia blindarlo il prima possibile.

Il contratto di Dimarco scade nel 2027, ma quella data sembra destinata a essere aggiornata. Società e giocatore sono pronti a sedersi al tavolo entro fine stagione per discutere un rinnovo che appare poco più di una formalità. L’idea è prolungare l’accordo fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 4 milioni netti a stagione. Un passo che permetterebbe all’Inter di assicurarsi uno dei suoi pilastri per molti anni ancora. Nonostante le tentazioni estere non siano mai mancate, Dimarco ha sempre ribadito dove si sente davvero a casa: in nerazzurro.