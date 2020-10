Dinamo Kiev Juve, i convocati di Pirlo: torna Ramsey

I convocati di mister Andrea Pirlo per la sfida tra Dinamo Kiev e Juventus. Out Alex Sandro, De Ligt, Ronaldo e McKennie

Alex Sandro, De Ligt, McKennie e Cristiano Ronaldo non fanno parte della spedizione bianconera per Kiev. La Juventus è partita da Caselle direzione Kiev, per l’esordio stagionale in Champions League.

Poco fa sono arrivati i convocati da parte di Andrea Pirlo. Rispetto a Crotone, è Aaron Ramsey l’unica novità. Convocati anche i giovani Frabotta e Portanova. C’è Paulo Dybala.