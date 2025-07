Diogo Jota, il gesto del Liverpool dopo la scomparsa del suo attaccante. Il comunicato UFFICIALE - Calcio News 24

Diogo Jota e il gesto del Liverpool dopo quella che è stata la scomparsa dell’attaccante dei Reds. Ecco il comunicato

La morte dell’attaccante Diogo Jota ha scosso tutto il mondo del calcio, in particolare a Liverpool. A fronte di ciò, i Reds hanno voluto diramare un altro comunicato.

IL COMUNICATO

Non c’è nulla che possiamo dire in questo momento per alleviare il dolore di una tragedia così devastante. Ci sentiamo tutti profondamente abbandonati in questo momento.

In circostanze così strazianti, è nostra responsabilità riconoscere il dolore collettivo che stiamo provando, rendere omaggio al nostro Diogo e offrire un sostegno incrollabile alla sua famiglia, che in questo momento rimane la nostra priorità assoluta.

La moglie di Diogo, Rute, i loro tre splendidi figli, i suoi genitori e la famiglia allargata stanno affrontando una perdita inimmaginabile. Questo tragico incidente ha portato via non solo Diogo, ma anche suo fratello, André Silva. Li piangiamo entrambi allo stesso modo. Dobbiamo rispettare la privacy della famiglia e dare loro lo spazio per elaborare il lutto nel modo di cui hanno bisogno.

Naturalmente, anche noi, la sua famiglia del Liverpool, stiamo faticando ad accettare quanto accaduto. Come suoi compagni di squadra, amici e colleghi, siamo sconvolti e addolorati. Sappiamo che i nostri tifosi, la sua nazionale, i suoi ex club, i suoi compagni di squadra e la comunità calcistica in generale condividono questo dolore. Questa è una tragedia che trascende il Liverpool Football Club.

Nei prossimi giorni, come club, cercheremo di onorare il nostro amato numero 20 con il rispetto e l’affetto che merita. Ci impegneremo affinché questi tributi siano significativi e inclusivi per i nostri tifosi, per i quali Diogo ha significato tanto.

Per ora, esprimiamo un amore colmo di profondo dolore e sofferenza. Abbiamo perso una persona davvero insostituibile.

Riposa in pace, Diogo.

YNWA