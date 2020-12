Diogo Jota racconta: «Mio padre mi iscrisse a nuoto, piansi per giocare a calcio»

Diogo Jota ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia

Arrivato al Liverpool in punta di piedi, Diogo Jota ha pian piano convinto Klopp che ormai lo schiera in campo con una incredibile continuità. E il portoghese, in una intervista a The Athletic, ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia.

«Fin da quando posso ricordare, il calcio è sempre stata la mia passione. Ricordo che quando avevo circa sei anni, mio ​​padre mi iscrisse ai corsi di nuoto. Gli chiesi, piangendo, se potevo iniziare a giocare a calcio. Preferisco giocare a calcio che. essere in piscina. Ricordo Euro 2004, quando il Portogallo arrivò in finale e purtroppo perse. Avevo sette anni e lo ricordo bene. Cristiano Ronaldo era il mio eroe. All’epoca avevo 19 anni, ma giocavo già con tanta qualità. Tifavo Manchester United e al Real Madrid, era il nostro principale riferimento».