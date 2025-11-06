Calcio Estero
Diogo Leite è il muro dell’Union Berlino: il difensore ha rianimato i tedeschi. Tornato titolare in Bundesliga, l’ex Porto domina tra i colleghi
Il ritorno in gruppo di Diogo Leite è stato una svolta per l’Union Berlino. Dopo il ballottaggio di inizio stagione con Rothe, l’ex Porto ha riconquistato la maglia da titolare e non l’ha più lasciata, diventando un pilastro della retroguardia tedesca.
Dall’esordio stagionale nella vittoria per 4-3 contro il Francoforte, il portoghese ha collezionato 6 presenze da titolare in Bundesliga, contribuendo in modo determinante al miglioramento difensivo del club. Con lui in campo, l’Union ha subito appena 7 gol, mentre nelle prime tre partite senza di lui erano arrivati 8 gol al passivo.
I numeri che raccontano la sua importanza
Secondo i dati di FBref, Leite è tra i migliori giocatori della rosa in quasi tutte le metriche difensive:
- 1° per intercetti: 1.61 a partita
- 2° per tiri respinti: 0.89
- 2° per clearances: 7.32
- 3° per respinte: 1.61
- 3° per punti guadagnati a partita: 1.33
Nelle statistiche complessive del club, il difensore si conferma nella top 3 per respinte (9), tiri respinti (5) e clearances (41).
Solidità e carisma al servizio della squadra
Esperienza, affidabilità e qualità tecnica fanno di Leite un punto fermo nel progetto di Baumgart. Il portoghese si è già imposto come uno dei leader dello spogliatoio e come riferimento per la linea difensiva. Dopo una stagione scorsa da protagonista, Diogo Leite è tornato a guidare l’Union con la sicurezza di sempre: un vero leader silenzioso che ha restituito equilibrio e personalità alla squadra berlinese.
