Dionisi: «Contento dell’atteggiamento. Berardi e Raspadori sono forti». Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo dopo l’Empoli

Alessio Dionisi ha parlato a DAZN dopo Empoli-Sassuolo.

Le sue parole: «La cosa più importante è stato l’atteggiamento, fin dal primo minuto. Nel primo tempo avevamo fatto tanto e concesso poco. Non è stato facile, ma siamo stati bravi a rimanere in partita in tutte le situazioni e quindi oggi ci sono tante cose positive. Dovremo confermarci alla prossima. Raspadori? È bravo, di personalità e il ruolo di trequartista è nelle sue corde. L’importante è mettere lui ei suoi compagni nelle condizioni di esaltare le proprie qualità. Berardi? Si esalta perché è forte. Lui ha più libertà perché al di sopra di tutti. Dobbiamo cercarlo spesso perché p determinante. Peccato per la squalifica, ma dovremo dimostrare di essere squadra anche senza di lui».