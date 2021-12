Le parole di Alessio Dionisi dopo la sfida contro il Napoli: match terminato in parità con un finale incandescente

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Napoli. Sfida incandescente nel finale con i neroverdi che si vedono annullare il gol del possibile 3-2. Le sue dichiarazioni:

FERMATO SPALLETTI – «Gli allenatori per fortuna non giocano, sennò partiremmo sempre battuti. Siamo soddisfatti di quanto fatto, resta l’amaro in bocca per l’ultimo episodio. Sarebbe stato un peccato non pareggiarla perché abbiamo fatto bene.»

EQUILIBRIO – «Noi stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e piano piano ci arriveremo. Con i tre in mezzo abbiamo trovato più equilibrio. Qualcuno si deve sacrificare. Raspadori lo stiamo sfruttando da esterno, ma bisogna fare di necessità virtù. Ora ci siamo, ma ci eravamo anche prima mancavano solo i risultati. Dobbiamo essere realisti ad oggi abbiamo quel che meritiamo. »

CAMBI IN DIFESA – «Abbiamo giocatori bravi dietro. I terzini li sto usando tutti perché danno tutti garanzie. Ho fatto una scelta diversa rispetto a Milano così all’inizio per avere le energie fino alla fine e non dover rischiare sostituzioni a partita in corso.»