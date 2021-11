Dionisi: «Contento di aver vinto contro Juve e Milan ma sono più felice per le prestazioni»

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan: le sue dichiarazioni

SULL’ESULTANZA: «Tutte le persone che lavorano con noi vanno gratificate, mi stanno sempre vicino. Era giusto elogiarle».

SULLA PARTITA: «Abbiamo giocato nonostante lo svantaggio, non siamo partiti benissimo, poi abbiamo trovato fiducia. Arriveranno altri momenti difficili, dobbiamo essere più equilibrati di quello che ci sta intorno. Abbiamo rimontato il Milan a San Siro, ci sono tante cose positive ma non dobbiamo dimenticare quelle negative».

SULL’AMBIENTE: «Sassuolo è un ambiente ottimo per fare calcio ma vive di alti bassi. In casa non abbiamo un grande pubblico, non voglio crearci alibi, ma le partite si analizzano in base ai risultati. Noi non dobbiamo fare errori. Il miglioramento passa dall’avere la stessa attenzione in tutte le partite e non solo nei big match. La prossima c’è il Napoli e sono tranquillo ma anche con l’Empoli avevamo fatto una bella partita. Dobbiamo imparare a capire i momenti, non dobbiamo vincerle tutte. Sono soddisfatto di aver vinto con la Juve e con il Milan ma la cosa che mi fa più felice sono le prestazioni. Dobbiamo avere la mentalità di giocare così in tutte le partite, lo ribadisco».