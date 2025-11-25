Diretta Champions League LIVE: il punto su Napoli-Qarabag e Bodo-Juve - Calcio News 24

Champions League
Diretta Champions League LIVE: il punto su Napoli-Qarabag e Bodo-Juve
Diretta gol Champions League: mercoledì vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite di stasera
Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match del martedì validi per la quinta giornata di Champions League.
BODO-JUVE
SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH DI CHAMPIONS
NAPOLI QARABAG
Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte di Spalletti per il match di Champions League
Formazioni ufficiali Napoli Qarabag, le scelte di Conte per il match di Champions League