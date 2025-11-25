 Diretta Champions League LIVE: il punto su Napoli-Qarabag e Bodo-Juve - Calcio News 24
Connect with us

Champions League

Diretta Champions League LIVE: il punto su Napoli-Qarabag e Bodo-Juve

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Champions League 2025/2026

Diretta gol Champions League: mercoledì vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite di stasera

Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match del martedì validi per la quinta giornata di Champions League.

BODO-JUVE

SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH DI CHAMPIONS

NAPOLI QARABAG

Related Topics:

Juventus News

Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte di Spalletti per il match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

25 Novembre 2025

By

juventus 120 milioni persi
Continue Reading

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Qarabag, le scelte di Conte per il match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

36 minuti ago

on

25 Novembre 2025

By

Conte
Continue Reading