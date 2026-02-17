Connect with us

Diretta gol Champions League LIVE: Galatasaray Juve 1-2

24 minuti ago

Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino di tutti i match dei playoff della competizione

Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo i playoff della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Galatasaray Juve e Borussia Dortmund Atalanta.

GALATASARAY JUVE

SEGUI GALATASARAY JUVE QUI

Formazioni ufficiali

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk. A disp. Sen, Guvenc, Icardi, Sané, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.

