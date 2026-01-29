Europa League
Diretta gol Europa League LIVE: Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-1
Diretta gol Europa League: Panathinaikos Roma e Maccabi Tel Aviv Bologna alle 21:00. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della giornata
Scendono in campo per l‘ ultima giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione.
Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League, con i match Panathinaikos Roma e Maccabi Tel Aviv Bologna.
LIVE PANATHINAIKOS ROMA
FORMAZIONI UFFICIALI PANATHINAIKOS ROMA
PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Rafael Benitez
ROMA (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Eynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini
LIVE MACCABI TEL AVIV BOLOGNA
FORMAZIONI UFFICIALI MACCABI TEL AVIV BOLOGNA
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harosh, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Do. Peretz, Madmon. Allenatore: Dan Romann.
