Europa League

Diretta gol Europa League LIVE: Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-1

Published

2 minuti ago

on

By

esultanza gol Pellegrini Roma Milan

Diretta gol Europa League: Panathinaikos Roma e Maccabi Tel Aviv Bologna alle 21:00. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della giornata

Scendono in campo per l‘ ultima giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League, con i match Panathinaikos Roma e Maccabi Tel Aviv Bologna.

LIVE PANATHINAIKOS ROMA

FORMAZIONI UFFICIALI PANATHINAIKOS ROMA

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Rafael Benitez

ROMA (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Eynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVE MACCABI TEL AVIV BOLOGNA

FORMAZIONI UFFICIALI MACCABI TEL AVIV BOLOGNA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harosh, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Do. Peretz, Madmon. Allenatore: Dan Romann.

