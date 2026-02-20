Serie A
Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo Verona 0-0, si parte!
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 26esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
SEGUI QUI LA DIRETTA DI SASSUOLO VERONA
Le formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
Ultimissime
