Diritti TV, DAZN attacca: «Sky rischia di minare integrità della gara»

Momento molto delicato quello a ridosso della decisione per l’assegnazione dei diritti TV: la denuncia di DAZN nei confronti di Sky

DAZN, tramite una lettera svelata dall’ANSA, ha esternato il suo malcontento alla Lega Serie A per il comportamento di Sky in merito alla gara per i diritti TV 2021-2024.

«Il tentativo di Sky laddove non gestito rapidamente e fermamente rischia di minare irreparabilmente l’integrità della gara per i diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive. Un simile tentativo avrebbe l’effetto di alterare e distorcere il processo. DAZN si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti».