Diritti Tv, il piano di De Laurentiis: gestione autonoma della Serie A

Tiene banco la questione dei diritti tv. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presenta il suo progetto durante il pranzo a Roma

La questione relativa ai diritti televisivi continua a tenere banco. Il pranzo, che si è svolto oggi a Roma per volere del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è stato interlocutorio e le parti si aggiorneranno di nuovo in occasione della prossima assemblea del 28 luglio.

Il pranzo è stata anche l’occasione per presentare ai colleghi di Serie A la propria idea. Il numero uno del Napoli ha parlato di un progetto con cui la Lega Serie A gestirebbe in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali, con fondi di private equity come finanziatori e non come partner. De Laurentiis avrebbe sottolineato la prospettiva di rendere la Lega editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, un magazine, e i prodotti ancillari da rivendere a tutti gli operatori del mercato