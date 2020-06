Diritti TV serie A, arriva la maxi offerta di 3 miliardi da Bain Capital. La Lega attende, nel frattempo si discute tra le parti

La lettera di diffida rischia di cambiare le carte in tavola sulla trasmissione delle partite in chiaro. Può succedere davvero di tutto, anche perché il ministro Spadafora non vuole assolutamente lasciare campo libero ai ricatti.

Nel frattempo a via Rosellini – come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera – è arrivata un’offerta clamorosa di 3 miliardi di euro da Bain Capital. La Lega ci pensa su, c’è anche l’offerta CVC.