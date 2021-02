Diritti Tv Serie A, Dazn: «Soddisfatti delle conversazioni avute con la Lega»

Fonti vicine a DAZN hanno fatto sapere all’ANSA di essere soddisfatti di come stanno procedendo i discorsi per i diritti tv della Serie A

Non si è arrivati ad una decisione comune su a chi assegnare i diritti della Serie A per il prossimo triennio. I club hanno deciso di riaggiornarsi durante la prossima settimana ma DAZN rimane in netto vantaggio.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, fonti vicine al gruppo riferiscono di «essere soddisfatti delle conversazioni avute oggi con la Lega di Serie A e dei feedback ricevuti dai club. Il progetto Dazn permetterebbe alla Lega di Serie A di garantirsi un futuro di crescita e di sviluppo in linea con le potenzialità del mercato».

Presenti all’assemblea per conto della società inglese c’erano Veronica Diquattro (Executive Vice President Southern Europe), Jacopo Tonoli (Chief Commercial Officer) e James Rushton, il ceo del gruppo. Per conto di Sky si sono presentati invece il ceo di Sky Italia Maximo Ibarra e Marzio Perrelli (Executive Vice President).