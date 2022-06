La TIM sarebbe intenzionata a rompere l’accordo con Dazn per quanto riguarda i diritti tv della Serie A: sondaggi con Amazon e Sky

Spunta un nuovo caos per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti TV in Serie A. Tim non sarebbe soddisfatta dell’accordo con DAZN e sarebbe intenzionata a cambiare.

Ci sarebbero stati sondaggi con Amazon e Sky in vista della prossima stagione. Lo riporta La Stampa.