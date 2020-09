Djimsiti: «Lo scudetto è un sogno ma ci proveremo. Su Gomez…»

Berat Djmsiti, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano Eco di Bergamo

Berat Djmsiti, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Eco di Bergamo. Ecco le sue dichiarazioni:

ELIMINAZIONE CONTRO IL PSG – «Cosa resta? Il rammarico ma che non si trasforma in qualcosa di negativo: anzi, c’è una grande motivazione perchè abbiamo dimostrato che, provandoci, nel calcio si può fare tutto, anche arrivare a certi livelli. A noi è mancato poco, brucia molto ma ci è rimasta dentro una grande voglia di ripeterci e di riprovarci».

SOGNO SCUDETTO – «E’ un sogno. Nel calcio tutto è possibile, ma ora non ci stiamo a pensare: se a un certo punto saremo vicini alla vetta, ci proveremo. Noi da sempre pensiamo una partita alla volta e, come vuole il mister, non ci accontentiamo di quello che abbiamo già fatto».

GOMEZ IN ARABIA – «Ci abbiamo scherzato: ho chiesto al Papu se aveva bisogno di un autista ma mi ha detto che ero arrivato tardi. Seriamente, per adesso, non siamo preoccupati che vada via».

ILICIC – «E’ stato bello rivedere Ilicic: speriamo presto di rivederlo come lo avevamo lasciato. Ora è qua con noi, non è al top ma lavorerà: gli auguro il meglio, di tornare più forte di prima, anche mentalmente».