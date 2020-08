Domenech punge Gasperini: «Tecnici italiani grandi tattici? È una leggenda »

Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia, ha commentato l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions

«Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani che siano grandi tattici in queste partite rimane una leggenda. Tuchel ha fatto molto meglio».